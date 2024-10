Überwiegend Sonnig: So wird das Wetter am Samstag

Zu Beginn des Tages ist es am Smastag in den Tal- und Beckenlagen sowie im Süden oft nebelig bis trüb. Abseits davon prognostiziert GeoSphere Austria überwíegend sonniges Wetter. Der Nebel löst sich außerdem bis zur Mittagszeit überwiegend auf, nur stellenweise kann er sich zäher halten. Im Westen breiten sich bald schon Wolkenfelder aus, die den Sonnenschein beeinträchtigen. Im Laufe des Nachmittages kommt die Bewölkung auch Richtung Osten voran. Der Wind weht schwach bis mäßig, in exponierten Lagen mitunter auch lebhaft, aus Ost bis Süd. An der Alpennordseite bläst leicht föhniger Südwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 17 Grad.

Vorschau der nächsten Tage Entlang des Alpenhauptkammes und generell alpennordseitig verläuft der Sonntag unbeständig. Es ziehen zeitweise dichte Wolken durch, aus denen es auch regnet. Im Großteil Österreichs soll jedoch die Sonne durchkommen. Im Süden ist es abgesehen von lokalen Frühnebelfelder eher freundlich und der Sonnenschein überwiegt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zehn Grad, Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 13 und 19 Grad erreichen. Am Montagmorgen sind lokal Nebel- und Hochnebelfelder insbesondere in den Alpentälern und im Südosten Österreichs möglich. Im Laufe des Vormittags lichten sich diese aber wieder. Im Süden, Osten und Nordosten des Landes ist es oft sonnig mit ein paar durchziehenden Wolkenfeldern. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwölf bis 18 Grad.