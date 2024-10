Nebelfelder und Wolken ziehen auf: Der Samstag in Wien

Vorübergehend kann es am Samstag vor allem in Donaunähe ein paar Dunst- und Nebelfelder geben. Davon abgesehen ist es oft sonnig, ehe sich, so prognostiziert GeoSphere Austria, ab dem späteren Nachmittag von Westen her Wolken ausbreiten. Großflächig soll es jedoch trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 15 Grad.

Vorschau der nächsten Tage Meist trüben dichte Wolken am Sonntag den Himmel und die Sonne zeigt sich erst nur wenig, öfter dann im Laufe des Nachmittags. Zeitweise kann es zu leichten Regenschauern kommen. Die Frühtemperaturen liegen bei rund acht Grad, Nachmittags erreichen sie etwa 17 Grad. Der Montagvormittag verläuft überwiegend sonnig, ab Mittag können mitunter mittelhohe Wolken einer streifenden Störungszone durchziehen. Es bleibt jedoch durchgehend trocken. Die Frühtemperaturen liegen um die sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 13 Grad.