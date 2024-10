Sieg! Der VSV bezwang die Pioneers im Duell mit 5:3

Im letzten Spiel gelang den Villachern gegen die Innsbrucker Haie der erste Sieg. Der VSV empfing heute die Pioneers aus Vorarlberg in der Villacher Stadthalle. Die Adler sind aktuell Letzter der Liga und halten bei drei Punkten. Die Pioneers stehen bei vier Punkten und liegen einen Rang vor dem VSV. Die Vorarlberger mussten sich gegen Olimpija Laibach im letzten Spiel mit 2:5 geschlagen geben.

Die Ausgangslage

Head-Coach Tray Tuomie muss im Heimspiel gegen die Pioneers Vorarlberg auf die Verletzten Mark Katic, Daniil Kulintsev und René Swette verzichten. Während Niklas Wetzl und Marco Richter wieder genesen sind, steht Benjamin Lanzinger weiterhin nicht zur Verfügung. Nico Uschan rückte wieder als siebter Verteidiger ins Lineup auf.

Puck Drop um 19.15 Uhr in der Stadthalle

In der sechsten Minute gibt es eine Strafe für die Vorarlberger, Alexander Pallestrang kassiert zwei Minuten wegen eines Cross-Checks. Der VSV ist nun im Powerplay. In der neunten Minute scheitert Elias Wallenta am Goalie der Vorarlberger. Im Tor des VSV glänzt JP Lamoureux und trotzt den Pioneers.

1:0 Torschütze Lindner

Dann folgt in Minute 19 das erste Tor für den VSV. Torschütze Philipp Lindner bekam eine Vorlage von Nikita Scherbak und trifft kurz nach der blauen Linie zum 1:0. So kann das erste Drittel enden!

Das zweite Drittel beginnt:

Doch plötzlich folgt der Gegenschlag der Vorarlberger. Erne bezwang aus kurzer Distanz Lamoureux und gleichte aus auf 1:1. Es folgt in der 26. Minute eine Strafe für den VSV, Thomas Vallant muss zwei Minuten vom Eis, doch die Pioneers konnten ihr Powerplay nicht nutzen. In der 32. Minute muss Alex Wall wegen Hakens zwei Minuten raus. Der Puck liegt im Netz der Villacher, doch die Referees gaben nach Betrachtung bekannt, dass das Tor nicht zählt. Die Pioneers führen ein starkes Powerplay, die Villacher halten Stand. Damit endet das Mitteldrittel.

Die Spannung steigt:

In Minute 42 müssen Philipp Lindner und Cooper von den Pioneers wegen übertriebener Härte vom Eis. Der VSV geht mit 2:1 in Führung und der Torschütze ist Felix Maxa in der 44. Minute. Durch eine Vorlage von Johnny Hughes vollendet Maxa und schießt den VSV in Führung. Die Antwort der Vorarlberger folgte prompt. Nur eine Minute später gleicht Gilmour zum 2:2 aus. Doch der VSV lässt dies nicht so einfach auf sich sitzen. Hughes spielt zu Wallenta und dieser erzielt das 3:2 für den VSV. Der VSV musste in doppelter Unterzahl spielen. Max Coatta musste wegen Beinstellens zwei Minuten raus und gleich darauf erhielt Patrick Holway eine Strafe wegen Zeitverzögerung. Villach übersteht das Powerplay.

©Leservideo | Felix Maxa schoss den VSV in der 44. Spielminute mit 2:1 in Führung.

©Leservideo | Nach dem Ausgleich der Vorarlberger legt der VSV nach und Wallenta sorgte für die erneute Führung auf 3:2.

Der VSV triumphierte und die Halle bebte

Die Vorarlberger gleichen erneut aus. In der 56. Spielminute bezwang Cooper Goalie Lamoureux und erzielte das 3:3. Es folgt ein Powerplay für den VSV. MacDougall musste zwei Minuten vom Eis wegen Interference. Prompt nutzte der VSV seine Gelegenheit und schoss auf das Tor der Vorarlberger ein. Patrick Holway traf zwei Minuten vor Ende und brachte die Adler erneut in Führung. Doch das war noch nicht alles! Die Adler hatten noch nicht genug. Durch ein „Empty Net Goal“ erzielte Maxa das 5:3 und das Spiel ist beendet.

©Leservideo | Patrick Holway traf zwei Minuten vor Spielende und erzielte das 4:3 für den VSV.

