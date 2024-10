E-Bike vor Lokal gestohlen: Mehrere tausend Euro Schaden

Heute Abend, am 11. Oktober, in der Zeit zwischen 18 und 18.20 Uhr, stahl eine bisher unbekannte Täterschaft am Unteren Stadtplatz in Hall in Tirol ein grau-/silberfarbenes E-Bike, das vor einem Lokal mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer gesichert abgestellt war. Dem Besitzer entstand durch die Tat ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.