Schaltafel löste sich von Kran: Bauarbeiter verletzt

Am heutigen Freitagnachmittag, den 11. Oktober, gegen 15.10 Uhr kam es in Anras, in Tirol, zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Ein 64-jähriger Österreicher bediente den Baustellenkran und nachdem er eine 3,30 x 0,50 m große Schaltafel an der Kette des Krans befestigt hatte, löste sich diese aus unbekannter Ursache und fiel auf seinen linken Fuß. Der Bauherr war Zeuge des Vorfalles. Er setzte die Rettungskette in Gang. Der 64-jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz verbracht.