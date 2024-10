Nebel und Sonnenschein: Wechselhaftes Wetter in Kärnten voraus

Während es am Nachmittag stellenweise trüb bleibt, scheinen die Temperaturen je nach Hochnebel und Sonnenschein zwischen zwölf und 17 Grad zu liegen.

Während es am Nachmittag stellenweise trüb bleibt, scheinen die Temperaturen je nach Hochnebel und Sonnenschein zwischen zwölf und 17 Grad zu liegen.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 22:01 / ©5 Minuten

Am Samstag halten sich anfangs häufig Hochnebelfelder, die teilweise bis auf über 2000 Meter hinauf reichen. Regional lichtet sich der Nebel im Lauf des Vormittags und gegen Mittag wird der Nebel generell weniger. Stellenweise, so prognostiziert GeoSphere Austria, bleibt es jedoch bis zum Nachmittag trüb. Abseits des Nebels scheint zunächst meist ungetrübt die Sonne, am Nachmittag kommen aber einige Wolken dazu. Je nach Hochnebel und Sonne liegen die Nachmittagstemperaturen zwischen zwölf und 17 Grad.