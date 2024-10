Tödlicher Unfall: Kärntner (93) stürzte mit Auto ab

Ein 93-jähriger Mann verunglückte gestern Abend tödlich in Völkermarkt,

Ein 93-jähriger Mann verunglückte gestern Abend tödlich in Völkermarkt,

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 05:39 / ©Rotes Kreuz Mariazellerland/Teis

Am 11. Oktober 2024 gegen 18 Uhr lenkte ein 93-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen PKW auf der Diexer Landesstraße von Diex kommend in Fahrtrichtung Völkermarkt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte circa 20 Meter eine steile Böschung hinab, wo durch einen Baum das Auto zum Stillstand gebracht wurde.

Anderer Autofahrer setzte Rettungskette n Gang

Ein hinter dem Mann fahrender 48-jähriger Mann konnte den Unfall beobachten und setzte die Rettungskette in Gang. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlitt der 93-Jährige bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Neben der Rettung und dem Rettungshubschrauber C11 mit Notarztteam sowie der Polizei, standen die FF Diex, Grafenbach und Völkermarkt im Einsatz.