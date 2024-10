Zehntausende Euro investiert: Zuerst kommt ein Gewinn, dann die Polizei

Bereits am 8. Oktober 2024 wurde ein 59-jähriger Mann aus Spittal an der Drau über eine Internetbekanntschaft auf eine Börse aufmerksam, welche eine gewinnversprechende Geldanlage von Kryptowährung anbot. In weiterer Folge wurde der Mann von einem derzeit unbekannten Täter in betrügerischer Absicht zur Investition über diese Börse angeleitet.

Kryptowährung im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro

Der Mann transferierte in kleineren Beträgen gestückelt eine Kryptowährung im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro von seinen Krypto-Brokern an die oben genannte Börse. Zu Beginn wurde dem 59-Jährigen ein „Gewinn“ in Höhe von 1.000 Euro rückerstattet. Für die Auszahlung der restlichen Kryptowährung wurden weitere zehntausende Euro verlangt. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Dem Kärntner entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.