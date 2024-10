Absperrung ignoriert: Autofahrer und Beifahrer unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer ignorierte gestern in Tirol eine Baustellenabsperrung.

Ein Autofahrer ignorierte gestern in Tirol eine Baustellenabsperrung.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 06:25 / ©5 Minuten

Ein 20-jähriger Österreicher missachtete am 11. Oktober 2024, gegen 23.15 Uhr als Autofahrer auf einem Firmenparkplatz in Fieberbrunn, Tirol, eine Baustellenabsperrung, geriet mit seinem Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus und kam im Graben zwischen dem dortigen Gehsteig und der vorbeiführenden B164 zum Stillstand.

Durch Drogen beeinträchtigt

Durch den Unfall erlitt nicht nur der Lenker, sondern auch sein 17-jähriger Beifahrer Verletzungen. Beide wurde nach ihrer Erstversorgung in das BKH St. Johann in Tirol verbracht. Beim Lenker und dem bei fahrenden Jugendlichen wurde eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt und dem Lenker deshalb der Führerschein vorläufig abgenommen. Am Unfall-Auto entstand erheblicher Sachschaden.

B164 nur einspurig befahrbar

Die B164 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung nur einspurig befahrbar. Anzeige und Bericht an die zuständigen Stellen werden erstattet. Im Einsatz standen die FFW Fieberbrunn mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften, zwei RTWs, ein NEF, 1 Abschleppunternehmen sowie eine Polizeistreife.