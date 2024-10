Graz Marathon: Diese Änderungen gibt es im Öffi-Verkehr

Der Graz Marathon findet am Sonntag, 13. Oktober 2024, statt. Die gesamte Laufstrecke, welche durch die Altstadt und entlang der Mur verläuft (Im Norden bis zu den Arlandgründen, im Westen über den Lendplatz und im Süden bis zum Stadion Liebenau), ist in der Zeit von 7 bis 17 Uhr komplett gesperrt.

Ersatzverkehr für Straßenbahnen

Graz Linien müssen in dieser Zeit einen Ersatzverkehr für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6, 7 einrichten. Zahlreiche Buslinien müssen wir umleiten oder haben geänderte Endziele. „Unsere Challenge an diesem Tag: Wir verstärken an diesem Tag unseren Einsatz und bemühen uns euch an euer Ziel zu bringen. Bitte bedenkt auch, dass unsere Busse auch jene Straßenzüge befahren, auf welchen auch der gesamte Individualverkehr bedingt durch den Marathon umgeleitet wird. So muss mit Verspätungen und Staus gerechnet werden“, heißt es seitens der Graz Holding.

Läufer fahren gratis

Auch einige tim-Standorte müssen am Sonntag gesperrt werden – Infos dazu hier! Wer an diesem Tag nicht unbedingt in der Zeit von 7 bis 17 Uhr in die Stadt muss, sollte dies verschieben. Und wer es ganz sportlich möchte und sich schon für den Marathon aufwärmen will, läuft gleich von zu Hause bis zum Start. Stichwort „laufen“: Für die Läufer des Graz Marathon 2024 gilt am Sonntag, 13. Oktober 2024, folgende Regelung mit der jeweiligen Graz Marathon 2024-Startnummer: Die „Startnummer“ ist eine Fahrkarte am 13. Oktober 2024 gültig 2 Stunden vor dem Start und 2 Stunden nach dem Ende des Marathonlaufes für alle Straßenbahn- und Stadtbuslinien in der Tarifzone 101. Nicht gültig in Zügen, RegioBussen und der Nightline.

Ersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6, 7: Ersatzverkehr Linie E für die Linien 1, 4, 6, 7 zwischen Jakominiplatz – Geidorfplatz – Kalvariengürtel – Hauptbahnhof – Asperngasse Linie E Fahrtrichtung Asperngasse Ab Jakominiplatz (Steig K – Linie 34) fahren die Busse über die Gleisdorfer Gasse – Kaiser Josef Platz – Glacisstraße – Geidorfplatz – Bergmanngasse – Grabenstraße – Grabengürtel (Unterflurtrasse) – Kalvariengürtel – Babenbergerstraße – Mariengasse – Hans-Resel-Gasse – Annenstraße – Hauptbahnhof Straßenbahnhaltestellen – Eggenberger Straße – Asperngasse – zur Endhaltestelle Asperngasse. Linie E Fahrtrichtung Jakominiplatz Ab der Endhaltestelle Asperngasse fahren die Busse über Daungasse – Asperngasse – Eggenberger Straße – Hauptbahnhof Straßenbahnhaltestellen – Annenstraße – Hans-Resel-Gasse – Mariengasse – Babenbergerstraße – Stahlgasse – Bahnhofgürtel – Kalvariengürtel – Grabengürtel (Unterflurtrasse) – Grabenstraße – Humboldtstraße – Geidorfplatz – Glacisstraße – Kaiser-Josef-Platz zum Jakominiplatz. Aufgelassene Haltestellen: Hauptplatz-Congress, Südtirolerplatz/Kunsthaus, Roseggerhaus. Zusätzliche Haltestellen und Ersatzhaltestellen: Jakominiplatz (Steig K), Kaiser-Josef-Platz, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse, Geidorfplatz, Wormgasse, Grabenkirche, WIFI, Seniorenzentrum (Ersatzhaltestelle in der Grabenstraße), Kalvarienbrücke, Kalvarienbergstraße, Kalvariengürtel, Lastenstraße, Kleiststraße, Mariengasse. Ersatzverkehr Linie E4 für die Linie 4 zwischen Jakominiplatz – Münzgrabenstraße – Liebenau/Murpark Linie E4 Fahrtrichtung Liebenau Murpark Ab Jakominiplatz (Steirerhofschleife) fahren die Busse über Reitschulgasse – Dietrichsteinplatz – Münzgrabenstraße – Autobahnzubringer A2Z bis Liebenau/Murpark. Linie E4 Fahrtrichtung Jakominiplatz Ab Liebenau/Murpark (Haltestelle Linie 74) fahren die Busse über Autobahnzubringer A2Z – Münzgrabenstraße – Steyrergasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße – Jakoministraße zum Jakominiplatz. Aufgelassene Haltestellen: Finanzamt (Richtung Liebenau), Steyrergasse (Richtung Liebenau), Jakominigürtel/tim, Stadthalle, Fröhlichgasse/Messe, Ostbahnhof, Jauerburggasse, Stadion Liebenau, P+R Murpark. Zusätzliche Haltestellen und Ersatzhaltestellen: Dietrichsteinplatz, Neue Technik, Münzgrabenkirche, Hasenheide, Flurgasse, Münzgrabenstraße/Stadion, Dr.-Lister-Gasse, Karl-Huber-Gasse, Liebenau. Ersatzverkehr Linie E5 für die Linie 5 zwischen Jakominiplatz – Geidorfplatz – Andritz Linie E5 Fahrtrichtung Andritz Ab Jakominiplatz (Steig J – Linie 40) fahren die Busse über die Gleisdorfer Gasse – Kaiser Josef Platz – Glacisstraße – Geidorfplatz – Bergmanngasse – Grabenstraße – Andritzer Reichsstraße (über Stukitzbad) zur Bushaltestelle Andritz. Linie E5 Fahrtrichtung Jakominiplatz Ab Andritz fahren die Busse über Grazerstraße – Andritzer Reichsstraße (über Stukitzbad) – Grabenstraße – Humboldtstraße – Bergmanngasse – Geidorfplatz – Glacisstraße – Kaiser-Josef-Platz – Gleisdorfer Gasse zum Jakominiplatz. Aufgelassene Haltestellen: Hauptplatz-Congress, Schloßbergplatz/Murinsel, Schloßbergbahn, Keplerbrücke, Langegasse, Hasnerplatz/tim, Seniorenzentrum, Carnerigasse, Robert-Stolz-Gasse, Maut Andritz, Grazerstraße. Zusätzliche Haltestellen und Ersatzhaltestellen: Jakominiplatz (Steig J), Kaiser-Josef-Platz/Oper, Maiffredygasse, Zinzendorfgasse, Geidorfplatz, Wormgasse, Grabenkirche, WIFI, Seniorenzentrum (Ersatzhaltestelle in der Grabenstraße), Robert-Stolz-Gasse (Ersatzhaltestelle in der Grabenstraße), Maut Andritz (Ersatzhaltestelle in der Grabenstraße), Stukitzbad, Andritz. Ersatzverkehr Linie E5 für die Linie 5 zwischen Puntigam – Griesplatz – Hauptbahnhof Linie E5 Fahrtrichtung über Griesplatz zum Hauptbahnhof Ab Puntigam (Steig B) fahren die Busse über Triesterstraße – Alte Poststraße – Zentralfriedhof – Lauzilgasse – Herrgottwiesgasse – Karlauergürtel – Triester Straße – Karlauerstraße – Griesplatz – Rösselmühlgasse – Josef-Huber-Gasse – Eggenberger Gürtel – Bahnhofgürtel zum Hauptbahnhof. Linie E5 Fahrtrichtung über Griesplatz nach Puntigam Ab Hauptbahnhof fahren die Busse über Bahnhofgürtel – Eggenberger Gürtel –– Josef-Huber-Gasse – Rösselmühlgasse – Griesplatz – Karlauerstraße – Herrgottwiesgasse – Lauzilgasse – Zentralfriedhof – Alte Poststraße – Triesterstraße nach Puntigam (Steig B). Aufgelassene Haltestellen: Jakominiplatz, Finanzamt, Steyrergasse, Jakominigürtel/tim, Josefkirche, Neuholdaugasse/Augartenbad, Karlauergürtel. Zusätzliche Haltestellen und Ersatzhaltestellen: Von Puntigam bis Zentralfriedhof werden die gewohnten Ersatzhaltestellen angefahren. Die Haltestelle Karlauergürtel in Richtung Hauptbahnhof wird zur Haltestelle „Karlauplatz“ der Linien 39/66, und in Richtung Puntigam zu einer Ersatzhaltestelle am Beginn der Herrgottwiesgasse verlegt. Karlauer Kirche/Citypark, Albert-Schweitzer-Gasse, Griesplatz/Zweiglgasse/tim, Griesplatz/tim, Elisabethinergasse, Steinfeldfriedhof, Annenstraße/Eggenberger Gürtel, Hauptbahnhof.

Nicht bediente bzw. aufgelassene originale Haltestellen während des Graz Marathon Linien 1, 4, 6, 7 Hauptplatz/Congress, Südtiroler Platz/Kunsthaus, Roseggerhaus. Linie 5 südlicher Bereich Neuholdaugasse/Augartenbad, Josefkirche, Jakominigürtel/tim, Steyrergasse, Finanzamt. Linie 5 nördlicher Bereich Hauptplatz/Congress, Schloßbergplatz/Murinsel, Schloßbergbahn, Keplerbrücke, Lange Gasse, Hasnerplatz/Pädagogische Hochschule/tim, Seniorenzentrum (stadteinwärts), Carnerigasse, Grazer Straße. Linie 4 südlicher Bereich Finanzamt (Richtung Liebenau), Steyrergasse (Richtung Liebenau), Jakominigürtel/tim, Stadthalle, Fröhlichgasse/Messe, Ostbahnhof/Messe, Jauerburggasse, Stadion Liebenau, P+R Murpark. Straßenbahnbetrieb während des Marathons: Linie 1: Mariatrost – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 1/7: Wetzelsdorf – Asperngasse – Eggenberg/UKH

Linie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City

Linie 6: St. Peter – Jakominiplatz – Steyrergasse

Linie 23: Krenngasse – Jakominiplatz – Steyrergasse Während der Sperre durch den Marathonlauf befinden sich die Hauptumsteigepunkte am Jakominiplatz, Geidorfplatz, Griesplatz und am Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof zum Jakominiplatz: Fahren Sie mit dem Ersatzverkehr Buslinie E vom Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) über die Kalvarienbrücke – Geidorfplatz zum Jakominiplatz.

