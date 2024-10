Neues Pfandsystem und Co: Hier kannst du dir Infos dazu holen

Wie entsorgt man Altstoffe richtig? Wie funktioniert ReUse? Wie sieht das neue Pfandsystem für Plastik- und Metallverpackungen aus und was muss trotzdem in den Gelben Sack? Antworten gibt es nächste Woche beim Neukauf. Bewusstseinsbildung für Abfallentsorgung, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind wesentlich und sollten schon von klein auf beginnen.

Von 15. bis 17. Oktober

„Was unser modernes Villacher Altstoffsammelzentrum in der Drauwinkelstraße so alles kann, bringt dessen Team vom kommenden Dienstag bis Donnerstag wieder vor dem Einkaufszentrum Neukauf den Villacher näher“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Wir haben das ASZ mit seinen vielen Serviceleistungen bereits in einigen Stadtteilen und auch Schulen vorgestellt. Jetzt bieten wir die Informationen erneut vom 15. bis 17. Oktober vor dem Neukauf. Diesmal wird das neue Pfandsystem auf Plastikflaschen im Mittelpunkt stehen. Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft erklären auch, was nach dem 1. Jänner weiterhin in den Gelben Sack muss: Folien, Dosen, Tetrapacks, Waschmittelverpackungen usw. Auch zum ReUse-Projekt wird es Informationen geben.

ReUse-Projekt wird gut angenommen

Vizebürgermeisterin Katholnig: „Unser ReUse-Projekt wird gut angenommen, aber mehr Nachnutzung und Nachhaltigkeit geht immer. Es funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen.“ ReUse-Boxen und Taschen können dort im auffälligen gelben ASZ-Container abgegeben und abgeholt werden. Nicht mehr benötigte, aber funktionsfähige Gegenstände wie etwa Bücher, Geschirr, Spiele und Elektroaltgeräte kann man direkt im Container abliefern. Neben dem ReUse-Schwerpunkt beantwortet das ASZ-Team auch Fragen zur Abfallwirtschaft. Intervalländerungen oder Ergänzungen für den Abfallbehälter kann man dort ebenfalls beauftragen. Auch das RepairCafe ist im Container präsent. Ölmax-Behälter können ebenfalls abgegeben und mitgenommen werden.