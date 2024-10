Flughafen Wien: Klimakleber auf 36.000 Euro verklagt

Im Juli hatten Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation am Flughafen Wien protestiert. Am 24. Juli verteilten sie wasserlösliche Farbe im Terminal 3 und setzten sich mit Schildern mit der Aufschrift „Öl tötet“ auf den Boden. Drei Tage später, am 27. Juli, warfen sie oranges Konfetti von einer Galerie im Flughafengebäude. Diese Aktionen haben nun finanzielle Folgen: Der Flughafen Schwechat verklagt die Beteiligten auf Schadensersatz in Höhe von über 36.000 Euro. Laut Flughafen Wien umfassen die Kosten die Reinigung, die Beseitigung der Beschädigungen sowie den zusätzlichen Personaleinsatz, der zur Sicherstellung des Betriebs notwendig war.

Klimabewegung kritisiert Klage als „absurd“

Die Aktivisten reagieren mit Unverständnis auf die Klage. „Der Flughafen Wien trägt massiv zur Klimazerstörung bei und häuft fossile Millionenprofite an. Jetzt sollen wir ihm Geld geben? Das ist absurd“, sagt Magdalena Vith, eine der zehn Beklagten. Auch Anja Windl, ebenfalls betroffen, nennt die Summe „völlig realitätsfern“ und verweist darauf, dass es sich um abwaschbare Farbe und Konfetti gehandelt habe. Die Gruppe sieht die Aktionen als legitimen Protest und hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Anwaltskosten zu decken. Ihr Ziel sind zunächst 20.000 Euro.

Gericht entscheidet über die Schadenshöhe

Paul Kessler, der Anwalt der Aktivisten, betont, dass die Forderung des Flughafens genau geprüft werden müsse. „Ein Gericht wird nun klären, ob meine Mandanten für diese Kosten aufzukommen haben oder nicht“, so Kessler. Auch ein weiterer Beklagter, James Nylon, hinterfragt die Schadenssumme und versteht nicht, inwieweit die Aktivisten für die Personalkosten verantwortlich sein sollen.

Flughafen verteidigt Schadenssumme

Der Flughafen Wien sieht die Klage als gerechtfertigt an. Pressesprecher Peter Kleemann erklärte gegenüber der „Krone“, dass die geforderten 36.000 Euro die Kosten für die Reinigung, die Beseitigung der Beschädigungen sowie den zusätzlichen Personaleinsatz decken sollen. Dieser sei notwendig gewesen, um den sicheren Betrieb des Flughafens aufrechtzuerhalten.