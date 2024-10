Lenker (17) musste Reh ausweichen: Pkw stÃ¼rzt in Ache

Am 11. Oktober, gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der Großglockner Landesstraße L271 ein Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde. Laut seinen Angaben musste ein 17-jähriger Pkw-Lenker einem Reh ausweichen und touchierte eine Leitschiene. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw, stürzte in weiterer Folge über eine Böschung ab und kam in der Fuscher Ache zum Stillstand. Der Lenker und seine zwei Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien und sich in Sicherheit bringen. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See verbracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Die beiden Mitfahrer wurden zur Beobachtung ebenfalls in das Tauernklinikum verbracht. Der Pkw musste mittels Seilwinde aus der Ache geborgen werden.