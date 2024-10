Neue Turbinen für Donaukraftwerk Wallsee: Modernisierung für mehr Strom

Sechs Turbinen werden ersetzt

Das Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen, das zwischen 1965 und 1968 erbaut wurde, erhält eine umfassende Revitalisierung. Sechs alte Turbinen sollen durch neue, leistungsfähigere Modelle ersetzt werden. Bereits begonnen haben dafür die ersten Vorbereitungsarbeiten, darunter Taucharbeiten zur Abdichtung des Maschinenbereichs. Sobald dieser vollständig trocken ist, kann der Austausch der Turbinen erfolgen. Die mehr als 100 Tonnen schweren Turbinenteile werden per Schiff an- und abtransportiert.

©Verbund Mehr Strom kann jetzt produziert werden.

Mehr Strom für 15.000 zusätzliche Haushalte

Mit den neuen Turbinen soll das Kraftwerk in Zukunft eine höhere Engpassleistung von rund 220 Megawatt erreichen, was einer Steigerung um zehn Megawatt entspricht. Diese Modernisierung erhöht die jährliche Stromerzeugung um etwa 54 Millionen Kilowattstunden auf fast 1,4 Milliarden Kilowattstunden. Damit wird das Kraftwerk künftig Strom für rund 390.000 Haushalte liefern – 15.000 mehr als zuvor.

Großprojekt für 62 Millionen Euro

Der Umbau ist eine komplexe und teure Angelegenheit: Rund 62 Millionen Euro investiert der Verbund in die Modernisierung des Kraftwerks. Aufgrund des kompakten Bauwerks musste am linken Donau-Ufer eine zusätzliche Montagehalle errichtet werden, da der Platz in den bestehenden Gebäuden für die umfangreichen Arbeiten nicht ausreichte.

Effizienzsteigerung und nachhaltige Energieversorgung

Verbund-AG-Vorstandsmitglied Achim Kaspar betont die Bedeutung des Projekts: „Wir haben großen Respekt vor der Leistung der Ingenieurin der Zeit des Wirtschaftaufschwungs. Jetzt ist es an der Zeit, die Effizienz des Kraftwerks zu steigern.“ Die Modernisierung fügt sich in die größere Strategie des Unternehmens ein, das bis 2030 ausschließlich grünen Strom produzieren möchte. Die Donau spielt dabei eine zentrale Rolle, da fast jede fünfte Kilowattstunde in Österreich in Donaukraftwerken des Verbunds erzeugt wird.