Grazer Advent: Neue Highlights trotz abgesagtem Krampuslauf

Der Grazer Advent 2024 soll mit neuen Lichtkonzepten, festlichen Märkten und stimmungsvoller Musik in der gesamten Innenstadt begeistern.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 08:38 / ©Calin Stan-stock.adobe.com

Besonders am Grazer Mariahilferplatz gibt es ein brandneues Lichtkonzept: Beim beliebten „Winter Wonderlend“ werden Lichterketten erstmals wie ein schützendes Dach über den Besuchern hängen und für eine magische Atmosphäre sorgen. Auch musikalisch wird es in der Grazer Innenstadt stimmungsvoll: Mehr Chöre und Live-Musik sorgen für weihnachtliche Klänge an vielen Plätzen.

Weihnachtsdorf am Karmeliterplatz

Der Karmeliterplatz wird dieses Jahr zum Highlight! Dort entsteht ein neues Weihnachtsdorf mit 20 stimmungsvollen Lärchenholz-Hütten, die Besucher mit Glühwein und weihnachtlichen Leckereien verwöhnen. Ein echter Hingucker wird wieder die Eiskrippe, die dank neuer Partnerschaften auch dieses Jahr gerettet wurde. So wird der Grazer Advent 2024 ein besonderes Erlebnis voller Lichter, Musik und festlicher Stimmung.