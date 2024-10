Babyelefant schießt gegen Lugner-Clan: „Richard hätte das nicht gewollt“

Simone Lugner muss nicht nur um ihre finanzielle Absicherung kämpfen, sondern verlor auch ihren Job in der „Lugner City“. Auch die luxuriöse Villa in Döbling droht sie zu verlieren. Angeblich soll sie sich mehrfach negativ über das Familienunternehmen geäußert haben – was ihr laut dem Management nun zum Verhängnis wurde. Simone streitet das jedoch ab und kämpft verbissen um ihren Platz im Leben von Lugner. Die Steirerin Daniela Kennedy, bekannt als „Babyelefant“, ist überzeugt, dass Richard das so nie gewollt hätte, wie sie im Interview mit „exxpress“ erklärt.

Simone hat es nie leicht gehabt und wird es weiterhin schwer haben

Daniela Kennedy aka „Babyelefant“, die Richard über viele Jahre begleitet hat, zeigt sich von den aktuellen Entwicklungen wenig überrascht. Sie war jahrelang Teil von Lugners „Zoo“ und kennt die internen Konflikte der Familie. Für sie steht fest: Simone hat es nie leicht gehabt im Kreise der Lugners und wird es auch weiterhin schwer haben.

Simone wird in diesem erbitterten Streit nur verlieren

Simones Lage spitzt sich weiter zu: Nicht nur die wirtschaftliche Unsicherheit macht ihr zu schaffen, sondern auch der psychische Druck wächst. Sie hat immer wieder betont, dass sie Richard wirklich geliebt hat – doch das wird nun immer öfter öffentlich infrage gestellt. Für die Steirerin, ist sich jedoch sicher, dass Simone den Baulöwen aufrichtig geliebt hat. Für den „Babyelefanten“ ist klar: Simone wird in diesem erbitterten Streit nur verlieren.