Floriani nach schwerer Krankheit verstorben: „Er war ein wahrer Freund“

Die Feuerwehr Völkermarkt trauert um einen Kameraden. „Tief betroffen und bestürzt gibt die Kameradschaft der Feuerwehr Völkermarkt das viel zu frühe Ableben unseres Altkameraden und sehr guten Freund HLM Korak Erich bekannt“. Er wurde 75 Jahre alt.

„Großes Vorbild und wahrer Freund“

„Erich war für alle Kameradinnen und Kameraden ein großes Vorbild und ein wahrer Freund. Einen Großteil seiner freien Zeit widmete er seiner Feuerwehr Völkermarkt und hat diese mit seinem Einsatz, Engagement und Wissen über Jahrzehnte hinweg geprägt“, heißt es seitens der Florianis. Erich trat am 1. Juni 1986 der Feuerwehr Völkermarkt bei. Von da an nahm er bei zahlreichen Kursen teil. Er übernahm die Gruppenkommandantenfunktion des Tank1300 und leitete den Wasserdienst Völkermarkt über viele Jahre.

Erich hat für seine Kameraden gekocht

„Ebenso hat er, mit seinen exzellenten Kochkünsten, immer für das leibliche Wohl seiner Kameradinnen und Kameraden gesorgt. Nach jeder Übung konnten wir uns auf das köstliche Essen vom „Tschentsche“, wie wir in liebevoll genannt haben, freuen“, erzählen seine Kameraden in einem Posting. Während seiner Krankheit, lies er sich nicht nehmen die Küche am Kirchtag zu kontrollieren, ob ja alles richtig läuft. Bei den Grundausbildungen im Bezirk besetzte er immer die Kantine, um für das leibliche Wohl der Kursteilnehmer zu sorgen. Erich war unermüdlich für seine Feuerwehr Völkermarkt und seine Feuerwehrfamilie im Einsatz.

©Screenshot aspetos.com Die Parte von Erich Korak.

„Wenn man etwas brauchte, Erich war da“

„Wenn man etwas brauchte, Erich war da. Mit seiner immer fröhlichen und lustigen Art erheiterte er immer alle anwesenden. Und genau so werden wir ihn in Erinnerung behalten. Lieber Erich, deine Kameradinnen und Kameraden, Altkameraden und Jugendmitglieder werden dich nie vergessen. Dein Einsatz und deine Mühen rund um das Feuerwehrwesen werden uns für immer in Erinnerung bleiben. Wir werden dich vermissen“, schreiben die Florianis abschließend.