„Initiative Lebenswertes Fladnitz“: Nach dem Sturm wird gemeinsam angepackt

„Der Verein wurde in Fladnitz im Raabtal gegründet und über die Ortsgrenzen hinaus sind alle willkommen, zusammenzurücken, gemeinsam anzupacken, sich gut zu unterhalten und zu feiern. Obwohl erst im April 2024 gegründet, wurde schon Zahlreiches vom ILF organisiert“, berichtet Obmann Lebler Walter.

Mitglieder des ILF rückten aus, um Bankette zu reparieren

Nach den heftigen Unwettern im Frühjahr, die einige Straßenbankette in Fladnitz stark beschädigten, zeigten die engagierten Mitglieder der ILF, was Zusammenhalt bedeutet. „Trotz mehrmaliger Nachfrage beim zuständigen Gemeindeamt Kirchberg an der Raab, die Bankette nicht repariert wurden, rückten die Mitglieder des ILF im August aus, um die Schäden auszubessern und sie dadurch wieder sicher für alle zu machen“, wird weiter ausgeführt.

© Initiative lebenswertes Fladnitz Mitglieder der Initiative Lebenswertes Fladnitz reparieren Straßenbankette, … © Initiative lebenswertes Fladnitz die durch die Unwetter im Frühjahr beschädigt wurden.

Neben ihrem Engagement für die Sicherheit setzt sich die ILF auch aktiv für kulturelle Veranstaltungen und Brauchtum ein. „Nicht nur die Sicherheit im Ort ist ein Anliegen des ILF, auch Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen standen schon am Programm. Nun folgt am 19. Oktober 2024 ab 15 Uhr das ‚Suppen, Sterz und Strudelfest‘ im Gemeindehaus in Fladnitz im Raabtal. Die ILF lädt dazu alle, egal woher, herzlich ein!“, so Obmann Lebler Walter abschließend.