„Wir arbeiten zu wenig“: Industrie beklagt Effizienzprobleme

Die Industrie hat einige Anliegen an die nächste Regierung.

Bei einer Tagung in Linz forderten Industrievertreter aus Ober- und Niederösterreich von der nächsten Bundesregierung dringende Verbesserungen der Rahmenbedingungen.

Hohe Belastungen für die Industrie

Vertreter der Industrie betonten, dass gestiegene Energiepreise, hohe Personalkosten und die schwächelnde Wirtschaft den Unternehmen zunehmend zu schaffen machen. Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich und Geschäftsführer von Pierer Mobility, zeichnete ein düsteres Bild: „Wir arbeiten zu wenig und zu wenig effektiv.“ Er wies darauf hin, dass die Netto-Arbeitszeit in Österreich mit 1.600 Stunden pro Jahr im Vergleich zu Standorten in China, wo 2.540 Stunden gearbeitet wird, deutlich niedriger sei. Ähnlich äußerte sich Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, der kritisierte, dass die Diskussion um Work-Life-Balance in Österreich die Wettbewerbsfähigkeit gefährde.

Forderung: Vollzeitarbeit attraktiver machen

Eine zentrale Forderung der Industrie ist die Attraktivierung der Vollzeitarbeit. Hierbei wird vor allem die Senkung der Lohnnebenkosten als Schlüssel gesehen, um Vollzeitarbeit wieder attraktiver zu gestalten. „Die Leute rechnen sich aus, ob es sich lohnt, mehr zu arbeiten, und aktuell stimmt diese Rechnung nicht“, erklärte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte, dass die kommende Bundesregierung ihren Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit legen müsse, unabhängig von ihrer Zusammensetzung.

Staat muss Milliarden einsparen

Neben den Forderungen der Industrie steht der Staat vor der Herausforderung, vier Milliarden Euro einsparen zu müssen. Es gilt, einen Balanceakt zu finden, um sowohl die finanziellen Belastungen zu senken als auch den Industriestandort zu stärken. Die Industrie hofft auf ein gemeinsames Vorgehen, um die Lasten zu verteilen und die Zukunft der österreichischen Wirtschaft zu sichern.