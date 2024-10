Wegen Bombendrohung an Grazer Schule: Kompensationsprüfung unterbrochen

Am BRG Kepler in Graz wurden die Kompensationsprüfungen aufgrund einer Bombendrohung unterbrochen, was die Schüler dazu zwang, ihre Prüfungen kurzfristig an einem anderen Standort fortzusetzen.

Was ist eine Kompensationsprüfung? Eine Kompensationsprüfung ist eine spezielle Prüfungsform im österreichischen Bildungssystem, die Schülern die Möglichkeit bietet, eine negative Leistung (also eine nicht bestandene Prüfung) nachzuholen oder auszugleichen. Diese Prüfungen finden häufig in der Oberstufe, insbesondere im Rahmen der Reifeprüfung (Matura), statt.

Peter Leitner, der Administrator der Schule, im Gespräch gegenüber 5 Minuten: „Wirklich schlimm war die Situation aus meiner Sicht nur für jene drei Schüler, die heute ihre Kompensationsprüfung hatten. Eine Prüfung musste unterbrochen werden – die anderen zwei wurden an einer anderen Schule weitergeführt, weil es laut Bildungsdirektion bzw. Bildungsministerium keinen Ersatztermin gibt und wir die Schüler sonst mit ‚Nicht genügend‘ nach Hause schicken hätten müssen!“

©5 Minuten Die Schüler und Schülerinnen des BRG Kepler wurden evakuiert.

Nach Bombendrohung: Bildungsdirektion Steiermark erläutert Optionen für Prüfungen

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte die Bildungsredaktion Steiermark, dass das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sofort mit der Schulleitung in Kontakt trat, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Bildungsdirektion Steiermark informierte zudem, dass in einem solchen Fall drei verschiedene Optionen zur Verfügung stehen.

Drei Szenarien für die Fortsetzung der Prüfungen

„Die unterbrochenen Prüfungen können fortgesetzt werden, sobald das Gebäude wieder freigegeben ist und sofern sich die Kandidatinnen und Kandidaten zur Ablegung der Prüfung im Stande sehen“, hießt es seitens der Bildungsdirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten. Sollte eine Freigabe des Gebäudes nicht rechtzeitig erfolgen, kann „auf einen anderen Schulstandort ausgewichen werden, um die Prüfungen dort durchzuführen.“ Dies wurde auch am Mittwoch in zwei Fällen umgesetzt, wie Leitner bestätigt. Falls auch diese Optionen nicht umsetzbar sind, können „Ersatztermine für Prüfungen zur standardisierten Reifeprüfung- und Reife- und Diplomprüfung auf Basis der gesetzlichen Grundlagen am Verordnungsweg festgelegt werden. Dies benötigt erfahrungsgemäß eine entsprechende Vorlaufzeit von 1 bis 2 Wochen.“