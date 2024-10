„Honoring Barbra Streisand“ – musikalische Hommage kommt nach Graz

Barbra Streisand – eine Ikone des Showbusiness und ein Vorbild für viele Künstler. Die Produzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin und begnadete Sängerin hat Generationen inspiriert. Maya Hakvoort, die selbst in den Fußstapfen dieser großen Künstlerin gewachsen ist, wird an diesem Abend einige der bekanntesten Songs von Streisand in einem neuen Licht präsentieren. „Ich werde diese wunderbaren Songs mit dem gleichen Maß an Hingabe und Perfektionismus interpretieren, die sie selbst in ihrer Musik zeigt. Dabei bringe ich meinen eigenen Stil und meine Emotionen ein, um den Songs meine persönliche Note zu verleihen“, erklärt Hakvoort.

Nach erfolgreicher Premiere geht Maya Hakvoorts Konzert auf Österreich-Tournee

Nach der umjubelten Premiere im Wiener Konzerthaus im Frühjahr 2024 wird der Abend nun auch in verschiedenen österreichischen Bundesländern aufgeführt, bevor er im Frühling 2025 zurück ins Globe Wien kommt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Hakvoorts Band und der Jungen Philharmonie Wien unter der Leitung von Jeff Frohner. Auch Gäste wie Monika Ballwein und Andi Gabauer werden an diesem intimen Abend mitwirken und die fabelhafte Welt von Barbra Streisand zum Leben erwecken.

Maya Hakvoort: Holländerin, die mit „Elisabeth“ in Österreich durchstartete

Maya Hakvoort, gebürtige Holländerin, feierte 1994 ihren Durchbruch in Österreich mit der Rolle der „Elisabeth“ im gleichnamigen Musical. Seither hat sie zahlreiche Hauptrollen in renommierten Produktionen wie Chicago, Les Misérables, Cats und Sunset Boulevard gespielt. Ihre Vielseitigkeit und Leidenschaft für das Theater zeigen sich nicht nur in ihren Auftritten, sondern auch in ihren Produktionen, die sie seit 2004 mit ihrer Firma MHMP realisiert.

©Alexander Haiden

Hakvoort mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis 2023 ausgezeichnet

Zuletzt übernahm sie die Titelrolle in der Uraufführung von Lady M. in Shanghai und begeistert dort nun auch ihre asiatische Fangemeinde. Für ihr herausragendes künstlerisches Schaffen wurde Maya Hakvoort mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich und dem Österreichischen Musiktheaterpreis 2023 für die „Beste Musicaldarstellung“.