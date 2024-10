Fußgängerzone und Radspielplatz am Ortweinplatz sollen entstehen

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 12:12 / ©Screenshot "google streetview"

„Der Kreuzungsbereich wurde bereits im Sommer 2024 saniert. Damit wurde eine Verbesserung der Situation an dieser Kreuzung hinsichtlich Sichtbeziehungen, Verkehrssicherheit und Komfort für FußgängerInnen durch bauliche Vorziehungen und barrierefreie Gestaltung der bestehenden Gehsteige umgesetzt“, heißt es seitens der Stadt Graz. Doch das ist noch nicht alles – die Abteilung für Verkehrsplanung hat zudem einen Plan für die Errichtung eines temporären Radspielplatzes vorgestellt. Dieser wird auf der befestigten Fläche im Osten des Ortweinplatzes eingerichtet.

„Verkehrssicherheit in diesem Bereich schon deutlich verbessert“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) zeigte sich erfreut über die Entwicklungen: „Mit der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs haben wir die Verkehrssicherheit in diesem Bereich schon deutlich verbessert. Zudem konnten wir endlich die Grundlage für eine temporäre Lösung am Ortweinplatz schaffen. Mit dem Radspielplatz haben wir eine sinnvolle Zwischennutzung auf den Weg gebracht, wo unsere Kinder ab dem Frühjahr ihre Fähigkeiten am Fahrrad spielerisch verbessern können.“

©Stadt Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) zeigte sich erfreut über die Entwicklungen: „Mit der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs haben wir die Verkehrssicherheit in diesem Bereich schon deutlich verbessert. “

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 13:25 Uhr aktualisiert