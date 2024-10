Familienstreit eskaliert: Mann bedroht Mutter mit Softair-Pistole

In der Nacht wurde das Stadtpolizeikommando Simmering zu einem Lokal im 11. Bezirk gerufen. Ein 30-jähriger Mann, dessen Atemalkoholwert bei 1,4 Promille lag, hatte während eines Streits seine 55-jährige Mutter, die einen noch höheren Alkoholwert von 2,34 Promille aufwies, gewürgt und sie mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole bedroht. Nach der Tat floh er vom Tatort.

Bedrohungen über das Handy

Während die Beamten den Vorfall klärten, rief der Mann seine Mutter mehrmals auf ihrem Mobiltelefon an. Die Polizisten konnten mithören, wie er sie mit dem Umbringen bedrohte, was die Situation weiter eskalierte. In der Folge leitete die Polizei eine Sofortfahndung nach dem Mann ein.

Rückkehr zum Tatort

Ein Beamter der Sondereinheit WEGA gelang es, den Tatverdächtigen über das Telefon zu überzeugen, selbstständig an den Tatort zurückzukehren. Bei seiner Rückkehr wurde er festgenommen. Der Mann hatte bereits ein aufrechtes Waffenverbot und sieht sich nun wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung sowie Missachtung des behördlichen Waffenverbots konfrontiert. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Einlieferung in eine Justizanstalt an. Die Softair-Pistole, mit der die Bedrohung stattfand, konnte bisher nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.