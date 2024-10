Ein Politiker mit übernatürlichen Riesenkräften

Die Antwort hängt unmittelbar mit einer bekannten Sage zusammen. In Afritz am See und Feld am See fanden dieser Tage die Dreharbeiten für die Folge der beliebten ORF-Serie „Sagenjäger“ statt. Diesmal ging es um das Geheimnis des Mirnock-Riesen, der ja bekanntlich in einer Höhle am Gipfel des Mirnocks hauste. Damals gab es im Gegendtal auch nur einen einzigen großen See. Der Riese hatte sich aber in ein wunderschönes Mädchen im Tal verschaut, er raubte es, doch das Mädchen wurde von seinem Vater gerettet. Aus Zorn über diese verschmähte Liebe schleuderte er den Gipfel des Mirnocks ins Tal und teilte damit den See in den heutigen Brennsee und den Afritzer See.

Max Linder als Statist dabei

Für den ORF wurde diese Sage nun verfilmt, im Februar 2025 wird die Sendung ausgestrahlt. Mit dabei war auch der Kärntner Max Müller, seines Zeichens bekannt durch die Rosenheim-Cops, einige Laienschauspieler aus dem Tal und die Afritzer Kindervolkstanzgruppe. Die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig und der Afritzer Gemeindechef Max Linder waren als „Statisten“ ebenfalls dabei. Und da erklärt sich die übernatürliche Kraft des Afritzer Bürgermeisteris. Linder macht es zwar dem Mirnock-Riesen nach, der gewaltige Felsen, den er stemmt, ist allerdings aus Schaumstoff. Also nix mit Zaubertrank, Atomspinat oder Speck.

Auch Afritzer Kindervolkstanzgruppe ist dabei.

