Während dem Fahren Alkohol getrunken: Führerschein ist weg

In der Schwesterstadt von Oberndorf, Laufen, wurde ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus Österreich von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Mann soll während der Fahrt direkt aus einer Weinflasche getrunken haben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er „erheblich betrunken“ war, weshalb die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagten und seinen Führerschein einbehielten. Zudem wird ein behördliches Ermittlungsverfahren in Bayern wegen „Trunkenheit am Steuer“ gegen ihn eingeleitet.

Unfall und Verweigerung des Alkotests

Auch in Salzburg wurde ein betrunkener Verkehrsteilnehmer gestoppt. Eine 54-jährige Frau aus Vöcklabruck beschädigte in Straßwalchen ein Verkehrszeichen, weigerte sich jedoch, den Alkomattest durchzuführen. In Großarl wurde zudem ein 71-jähriger Mann aus Pongau mit einem Alkoholwert von 1,7 Promille am Steuer erwischt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und beide Fahrer müssen mit Anzeigen rechnen.