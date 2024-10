Radikale Schmieraktion bei Gedenkstätte sorgt für Entsetzen

Im Jahr 2022 wurde an der ÖBB Haltestelle Klagenfurt-Ebenthal das Denkmal „Denk mal: Deportation!“ vom Künstler Valentin Oman zum 70. Jahrestag des Gedenkens an die, während der NS-Zeit, zwangsweise Aussiedelung der Kärntner Slowenen errichtet. Der Künstler Karl Vouk wirkte an der Platzgestaltung mit und Projektträger ist der Verband ausgesiedelter Slowenen. Kurz vor dem Landesfeiertag am 10. Oktober wurde das Denkmal beschmiert, die Täter seien unbekannt. Den Vorfall brachte der Verband zwangsweise ausgesiedelter Slowenen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige.

Team Kärnten: „Es macht fassungslos“

Entsetzt zeigen sich Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer und der Volksgruppensprecher des Team Kärnten im Landtag, Abgeordneter Franz Josef Smrtnik, über die Schmieraktion bei der Gedenkstätte in Ebenthal: „Es macht fassungslos, dass gerade rund um den 10. Oktober solch eine verabscheuungswürdige Tat gesetzt wird. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der Brücken gebaut wurden und historische Konflikte eigentlich längst überwunden sind.“ Köfer und Smrtnik, selbst Nachkomme einer im Zweiten Weltkrieg deportierten Familie, zeigen keinerlei Verständnis, dass solch wichtigen Mahnmale auch 2024 für gewisse Kreise noch als störend empfunden werden: „Entscheidend ist, dass sich Kärnten von diesen Angriffen nicht vom Konsens- und Dialogweg abbringen lässt. In Kärnten leben wir heute friedlich miteinander und ohne Urängste der Vergangenheit. Das darf und soll sich auch nicht ändern.“