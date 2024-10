Steirer gewann über 11 Mio. Euro: Nächster Mega-Jackpot wartet schon!

Bei der gestrigen Lotto Bonus Ziehung, durch die erstmals Gastmoderatorin Kristina Sprenger führte, gab es keinen richtigen Lotto Sechser. Damit geht es am Sonntag nun um einen Lotto Sechsfachjackpot, hier warten dann 8 Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner. Es handelt sich dabei um den insgesamt 14. Lotto Sechsfachjackpot in der bisherigen Lotto-Geschichte. Der letzte im September entwickelte sich noch zu einem Siebenfachjackpot weiter, der anschließend als zweithöchster bisheriger Solo-Lotto-Gewinn mit 11,1 Millionen Euro in die Steiermark ging, 5 Minuten berichtete. Mehr dazu liest du in: Lotto-Sensation! Steirer gewinnt über 11 Millionen Euro.

Steirer gewann 40.000 Euro

Über die 300.000 Euro extra, die bei jeder Lotto Bonus Ziehung unter allen abgegebenen Tipps zusätzlich verlost wurden, kann sich dieses Mal ein oder eine Spielteilnehmer:in von win2day mit der Quittungsnummer 69302 80887 freuen. Bei der Bonus Ziehung gab es vier Fünfer mit Zusatzzahl. Hier gehen jeweils mehr als 40.000 Euro zweimal nach Oberösterreich und je einmal in die Steiermark und an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day.

Niederösterreicher knackte LottoPlus Sechser

Der LottoPlus Sechser mit 341.000 Euro wurde in Niederösterreich via Systemschein geknackt. Dank dem Systemschein darf sich der oder die Gewinner:in auch über mehr als 20.000 Euro an Zusatzgewinnen freuen. Dazu gehören ebenfalls gleich 20 der insgesamt 83 LottoPlus Fünfer zu je 964,10 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 300.000 Euro. Beim Joker gab es gestern Abend ebenfalls keinen Wettschein mit der richtigen Gewinn-Kombination. Damit wartet hier am Sonntag ein Jackpot, bei dem es um etwa 450.000 Euro geht. Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 14:01 Uhr aktualisiert