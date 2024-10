Besonderer Besuch: „Girls in Politics“ im Grazer Rathaus

Unter dem Motto „Girls in Politics" hatten die 14- bis 15-jährigen Mädchen die Gelegenheit, der Bürgermeisterin sowohl persönliche als auch berufliche Fragen zu stellen und mehr über die Arbeit in der Politik zu erfahren.

Unter dem Motto „Girls in Politics“ hatten die 14- bis 15-jährigen Mädchen die Gelegenheit, der Bürgermeisterin sowohl persönliche als auch berufliche Fragen zu stellen und mehr über die Arbeit in der Politik zu erfahren. Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßte die neugierigen Fragen der Mädchen und betonte: „Mich interessiert, was euch interessiert.“ Die Schülerinnen wollten unter anderem wissen, wie oft sie auf der Straße angesprochen wird, welche Hobbys sie hat und wie sie in die Politik gekommen ist. Ein besonderes Interesse galt auch ihrer beruflichen Laufbahn: Was hätte sie gemacht, wenn sie nicht Politikerin geworden wäre? Wie funktioniert die Zusammenarbeit im Gemeinderat? Diese und noch viele andere Fragen beantwortete Kahr den jungen Grazerinnen. Die erste Bürgermeisterin der Stadt Graz zu sein mache sie außerdem „besonders stolz. Es ist ein weiterer Schritt in der Frauenbewegung. Wir müssen nämlich auch heute noch darum kämpfen, die Bedingungen für Mädchen und Frauen zu verbessern“.

„Man darf nur das versprechen, was man auch halten kann“

Stadtrat Robert Krotzer hob hervor, dass der direkte Austausch mit den Bürgern für ihn und die Bürgermeisterin große Bedeutung haben. Seit 2020 haben über 20.000 Menschen Sprechstunden bei Kahr genutzt, was die große Nähe und Erreichbarkeit der Bürgermeisterin unterstreicht. Krotzer ergänzte auch, was es für ihn ausmacht, in der Politik tätig zu sein: „Es geht um Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit. Man darf nur das versprechen, was man auch halten kann.“ Doris Kirschner, die Leiterin des Frauenreferats der Stadt Graz, sprach ebenfalls zu den Mädchen und erklärte, wie sich die Stadt für die Rechte und Chancen von Frauen einsetzt. Sie betonte die Fortschritte, die bereits erzielt wurden, und ermutigte die Schülerinnen, sich weiter für die Gleichberechtigung von Frauen stark zu machen.

Einblicke in die Politik

Für die Schülerinnen war es ein inspirierender Besuch, der ihnen einen spannenden Einblick in die kommunale Politik bot und sie dazu ermutigte, sich stärker mit politischen Themen zu beschäftigen – besonders in Bezug auf die Rolle der Frauen in der Politik.

