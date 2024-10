Bergsteiger tot: Stürzte 150 Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 14:16 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Ein Bergsteiger war heute auf der Rjautza in der Gemeinde Ferlach und ist tödlich verunglückt, heißt es laut dem ORF. Er sei mit einem Partner unterwegs am Grat gewesen und stürzte 150 Meter in die Tiefe. Es seien zwei Hubschrauber der Polizei und des ÖAMTC, sowie elf Bergretter im Einsatz gewesen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 14:30 Uhr aktualisiert