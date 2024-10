Duell mit dem Tabellen-Nachbarn: „Adler“ sind beim HC Pustertal gefordert

Am Sonntag ist der VSV in Pustertal zu Gast. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Intercable Arena.

Nach dem 5:3-Heimerfolg gegen die Pioneers aus Vorarlberg rangieren die „Adler“ mittlerweile auf dem 10. Tabellenplatz, der HC Pustertal auf Position neun. Die Vorzeichen sind also auch in dieser Begegnung ausgeglichen, die tabellarische Situation favorisiert keines der beiden Teams. Die Bilanz der „Blau-Weißen“ in Bruneck spricht aber Bände: Von sechs Duellen gewannen die Villacher gleich vier, und zwar mit einer beeindruckenden Torbilanz von 24:20. Für den VSV gilt es weiterhin an der defensiven Strukturiertheit und Kompaktheit zu arbeiten, den Gegentorschnitt von 3,66 zu senken sowie die Anzahl der Turnovers zu reduzieren, denn nicht weniger als alle drei Gegentreffer in der Begegnung gegen die Pioneers fielen nach einem

Scheibenverlust der „Blau-Weißen“ in der eigenen Zone.

Das sagt die Statistik:

Statistisch wie auch mit ihren offensiven Qualitäten stechen bei den „Blau-Weißen“ Kevin Hancock und John Hughes hervor, die für 4 Tore und 13 Assists verantwortlich zeichnen und gemeinsam im Durchschnitt etwa 39,5% der erwarteten Tore des VSV kreieren. Übrigens, John Hughes hält mittlerweile bei 897 absolvierten Partien in den jeweiligen österreichischen Eishockey-Ligen, in denen ihm 299 Treffer sowie 748 Assists gelangen. Seinen Punkteschnitt von 1,17 hat bisher kein einziger Akteur in der Liga übertroffen, der mehr als 350 Begegnungen absolvierte.

Das sind die Gegner:

Der HC Pustertal absolviert mittlerweile seine dritte Saison in der win2day ICE Hockey League und startete mit gemischten Gefühlen in die heurige Spielzeit. Auf zwei Niederlagen folgte ein 4:1-Sieg gegen den HC Innsbruck, auf drei weitere Niederlage folgten dann zwei Comeback-Siege gegen den KAC (6:3) und Red Bull Salzburg (6:5 nach Verlängerung). Die große Stärke der Südtiroler zeigt sich in der Scoring Efficiency, die mit 11,4% besticht und auf einer breiten Scoring-Palette beruht. 13 verschiedene Spieler haben für die Italiener getroffen, die ihrerseits aber erhebliche Probleme in den Special Teams aufweisen – 15,38% im Powerplay und 70,27% im Penalty Kill versinnbildlichen dies. Das Augenmerk ist definitiv auf Verteidiger Josh Wesley zu legen, dem letzte Saison in der dritthöchsten Spielklasse Amerikas, der ECHL, 18 Tore und 22 Assists gelangen. Zudem präsentierte sich der Italo-Kanadier Alex Petan in Höchstform, gelangen ihm doch bereits zwei Tore und sieben Assists in acht Begegnungen.

Die Verletzten:

Head-Coach Tray Tuomie muss im Auswärtsspiel gegen den HC Pustertal auf die

verletzten Mark Katic, Daniil Kulintsev sowie René Swette verzichten. Zudem wird auch

Alex Wall ausfallen, der im Spiel gegen die Pioneers von einem Schuss im Gesicht

getroffen wurde. Benjamin Lanzinger fehlt weiterhin krankheitsbedingt, jedoch stoßen

Nico Uschan, der bereits gegen die Pioneers im Aufgebot war, und Julian Raspotnig als

zusätzliche Abwehrspieler zum Team.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 14:33 Uhr aktualisiert