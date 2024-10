Heizsaison 2024 „eröffnet“: Das zahlen Steirer für Öl, Pellets und Co.

Die aktuellen Heizkosten in der Steiermark sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, während die Nachfrage nach Brennstoffen in der Heizsaison weiterhin hoch bleibt.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 15:29 / ©Montage pixabay.com/ri & pixabay.com/ Mabel Amber

In der aktuellen Heizsaison dürfen die Steirer auf günstigere Preise für Brennstoffe hoffen. Laut dem jüngsten Energiepreisindex, der monatlich von der Energieagentur veröffentlicht wird, sind die Kosten für Haushaltsenergie im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent gesunken. Dies ist bereits der elfte Rückgang in Folge. Insbesondere die günstigen Treibstoffpreise haben einen positiven Einfluss auf die Inflationsrate, die auf 1,8 Prozent gesenkt wurde.

Hohe Nachfrage trotz steigender Preise

Jürgen Roth, Obmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer, berichtet, dass viele Haushalte bereits im Sommer aufgrund der fallenden Heizölpreise Bestellungen aufgegeben haben. Diese Entwicklung setzt sich auch zu Beginn der Heizsaison fort. Aktuell liegt der Durchschnittspreis für 100 Liter Heizöl bei 110,7 Euro, was einem Rückgang von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den letzten drei Jahren betrug der Durchschnittspreis für 100 Liter Heizöl 125,43 Euro. Ein Blick zurück zeigt, dass die Preise im März 2022 sogar kurzzeitig bei über 218 Euro lagen. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen und Mittleren Osten blieben die Preiserhöhungen für Heizöl im einstelligen Prozentbereich.

Pellets und Brennholz im Preis gesunken

Auch Holzpellets und Brennholz sind im August günstiger geworden. Die Preise für diese Brennstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 bzw. 9,8 Prozent gesunken. Der Gaspreis verzeichnete im Monatsvergleich einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent und fiel im Jahresvergleich sogar um 25,0 Prozent, bleibt aber langfristig auf hohem Niveau. Der Strompreis ist im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent gesunken, während er im Jahresvergleich um 4,4 Prozent gestiegen ist. Fernwärme zeigte im August stabile Preise, erfuhr jedoch ebenfalls einen Rückgang von 10,4 Prozent im Jahresvergleich.

Verträge überprüfen und sparen

Obwohl die Endkundenpreise für Strom und Erdgas sinken, geschieht dies nicht in dem Ausmaß, das auf den Großhandelsmärkten zu beobachten ist. Energiewirtschaftsexperte Lukas Zwieb rät den Verbrauchern daher, ihre Energielieferverträge zu überprüfen und diese mit aktuellen Angeboten zu vergleichen. Oftmals lässt sich so bares Geld sparen. Wer einen Tarifvergleich durchführen möchte, kann dazu den Tarifkalkulator der E-Control auf der Website e-control.at/tk nutzen.