Wasser-Drama in Frauenstein findet kein Ende: Noch immer kein Trinkwasser

In der Gemeinde Frauenstein in Kärnten gibt es seit eineinhalb Jahren kein Trinkwasser mehr.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 15:59

Während Klagenfurt mit der, seit drei Wochen andauernden, Verseuchung des Trinkwassers beschäftigt ist, muss der Ort Stromberg in der Gemeinde Frauenstein seit eineinhalb Jahren in schwer zumutbaren Verhältnissen leben. In der Gemeinde herrscht eine Ausnahmesituation: Ein Teil der Bewohner hat dort bereits seit eineinhalb Jahren kein Trinkwasser mehr. Seit September gibt es sogar auch kein Nutzwasser mehr, welches für die WC-Spülung oder das Duschen benötigt wird.

Die Suche nach einer Lösung

Man ziele darauf ab, eine Wassergenossenschaft zu gründen, heißt es in der Kleinen Zeitung. Doch dies würde die Bewohner zur Kasse bitten, da eine Sanierung nötig wäre und ein neues Konzept für ein Wasserversorgungsprojekt erstellt werden müsse. Die Bewohner wünschten sich eine Kostenübernahme durch die Betreiber, doch diese zeigten sich wortkarg, heißt es weiter. Im Ort sei eine defekte Wasserpumpe für das Nutzwasser. Der Reparatur wurde zugesagt, doch würde man das Geld vorstrecken und dann der Genossenschaft weiterverrechnen. Eine Übergabe der Anlage an die Gemeinde, soll aktuell für die Betreiber kein Thema sein, heißt es weiter in der Kleinen Zeitung. Bürgermeister Harald Jannach soll zu einer Besprechung nicht eingeladen worden sein.

Klage eingebracht

Die Angelegenheit war bereits vor dem Landesverwaltungsgericht, nun soll in der Causa der Landesverwaltungsgerichtshof am Zug sein. Am Bezirksgericht St. Veit wurde eine Klage eingebracht. Drei Bewohner der Gemeinde sollen ihren Betreiber auf Wiederherstellung der Versorgung von Trink- und Nutzwasser geklagt haben. Dies sei verbunden mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung. Eine Entscheidung des Gerichts liege noch nicht vor.