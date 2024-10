FPÖ-Kinderbuch sorgt an Mittelschulen in der Steiermark für Aufregung

Ein Kinderbuch der FPÖ-Jugend sorgt aktuell für Wirbel. In der vergangenen Woche sollen mehrere Exemplare dieses Buches in der Steiermark verteilt worden sein. Auch an zwei Mittelschulen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld tauchten die Bücher auf, wie profil berichtet. Der Inhalt wirft allerdings Fragen auf.

Von „Wüstengeiern“, „Andreas Quakler“ und der „diebischen Gewestler“…

So ist das Buch voller politischer Anspielungen, die in Form von Figuren aus der Vogelwelt vermittelt werden. Auch der 5 Minuten Redaktion liegen Ausschnitte aus dem Buch vor. Die Rede ist zum Beispiel von „Wüstengeiern“ aus dem Ausland, denen vorgeworfen wird, den heimischen Vögeln das Futter wegzunehmen. Außerdem kommen Figuren wie „die leicht übergewichtige Ente Andreas Quakler“, die „diebische Gewelster“ oder der „einfältige Schwarzspecht Karli“ in der Geschichte vor – eine deutliche Anspielung auf Politiker und Politikerinnen aus anderen Parteien. Das Buch endet damit, dass „Herbi Steinadler“ die anderen Vögel dazu ermutigt, ein Windrad niederzureißen.

©KK | Ein FPÖ-Kinderbuch sorgte kürzlich an Mittelschulen in der Steiermark für Aufregung ©KK | In der Geschichte kommen Figuren wie „Andreas Quakler, eine leicht übergewichtige Ente“ vor ©KK | „Wüstengeiern“ aus dem Ausland wird vorgeworfen, den heimischen Vögeln das Futter wegzunehmen. ©KK ©KK

FPÖ-Kinderbuch machte an Mittelschulen in der Steiermark die Runde

Wie bereits erwähnt, tauchten die FPÖ-Kinderbücher kürzlich auch an zwei Mittelschulen in der Steiermark, genauer gesagt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, auf. Lehrerinnen und Lehrer der Bildungseinrichtung wurden darauf aufmerksam und schlugen Alarm. Auch in den sozialen Medien kursieren Ausschnitte aus dem Kinderbuch – die Aufregung ist groß. „Das teilt die FPÖ vor Volksschulen aus“, meldet sich zum Beispiel eine empörte Mutter bei 5 Minuten.

FPÖ-Jugend bestreitet Verteilung an Schulen

Der Ring Freiheitlicher Jugend Steiermark (RFJ) bestreitet allerdings den Vorwurf, das Buch direkt bei den Bildungseinrichtungen verteilt zu haben. Derartige Bücher seien in der Steiermark ausschließlich in Graz während des Wahlkampfes ausgeteilt worden, informiert der RFJ gegenüber profil. In der Nähe von Schulen habe es generell nie Verteilaktionen gegeben. Dies wäre laut Schulunterrichtsgesetz auch verboten. Wie genau die Bücher also an den Schulen in Umlauf kamen, bleibt offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 16:57 Uhr aktualisiert