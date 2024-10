Diebstahlserie: Zwei Einbrüche in der selben Nacht

In eine Firma in Uttendorf, Pinzgau, in Salzburg, brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober ein. Sie stahlen mehrere Kisten mit Kupferdraht und Kupferschrott. Die Höhe des Schadens liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. In Kaprun brachen in derselben Nacht, auf den 12. Oktober, unbekannte Täter in eine Abstellhalle ein und stahlen neben Werkzeug, Felgen und Planen noch andere diverse Artikel, die für Flohmärkte vorgesehen waren. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.