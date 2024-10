Temposünder gefasst: Motorradfahrer mit über 100 km/h geblitzt

Am heutigen Samstagnachmittag, den 12. Oktober, gegen 15.08 Uhr, führte eine Streife der PI Kundl Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Kundl, in Tirol, an der B171 Tiroler Straße, durch, als sie einen 56-jährigen Bosnier, aus Westen kommend, mit dem Motorrad mit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h feststellte. Dem Motorradlenker wurde die Lenkberechtigung an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und das Motorrad vorläufig beschlagnahmt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.