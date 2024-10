Vereinte Nationen rufen Internationalen Mädchentag am 11. Oktober aus

Die Stadt Klagenfurt unterstützt zahlreiche Initiativen, die Mädchen stärken, fördern und unterstützen. „Am Weltmädchentag erinnern wir daran, dass jedes Mädchen das Recht auf Bildung, Gleichberechtigung und ein selbstbestimmtes Leben hat. Es ist unsere politische Verantwortung, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dafür zu sorgen, dass Mädchen in unserem Klagenfurt ihre Träume verwirklichen können – frei von Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung“, betont Stadträtin Constance Mochar. Als zuständige Referentin für Frauen und Mädchen ist es ihr ein Anliegen, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für Themen, die für Mädchen wichtig sind, in den Fokus zu stellen.

Klagenfurter Stadtverwaltung lädt zu regelmäßigem „Töchtertag“

Mit dem Mädchenzentrum „EqualiZ“ hat die Stadt Klagenfurt eine profunde Partnerorganisation, die zugleich erste Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen in Klagenfurt ist. Die Stadt unterstützt diesen Verein seit der Gründung und führt gemeinsam mit „EqualiZ“ Projekte zur Förderung und zum Schutz von Mädchen durch. „Mir ist es auch wichtig, Mädchen Einblick in die Vielfalt unterschiedlicher Berufsmöglichkeiten zu geben“, so Mochar weiter. Daher lädt die Klagenfurter Stadtverwaltung regelmäßig zu einem „Töchtertag“ ein. An diesem Tag haben Mädchen die Möglichkeit, in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Magistrats zu schnuppern, auch in Berufe, die noch nicht so stark von Mädchen ausgeführt werden.