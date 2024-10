In Felsrinne gestürzt: Kletterer schwer verletzt

Notfall am Berg

Zu einem Bergunfall kam es am heute Mittag, am 12. Oktober, gegen 13.15 Uhr, im Bereich des Einserkogels im Gemeindegebiet von Grünau im Almtal, in Oberösterreich. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf wollte den Berg gemeinsam mit zwei befreundeten Tirolern, 33 und 39 Jahre alt, über eine sehr selten begangene Route durch die Nordwestwand erklimmen. Die Bergsteiger stiegen hierzu vom Almsee ausgehend durch das Hintere Kolmkar bis zur Nordwestwand, wo sie Klettergurte anlegten und den gesicherten Aufstieg mittels Seils vorbereiteten.

Da die ersten Meter der Tour durch eine Rinne führen und etwa im zweiten Schwierigkeitsgrad (UIAA) sind, beschloss die Gruppe anfangs noch seilfrei zu gehen. Der 31-Jährige ging voran. Als er um einen Felsvorsprung kletterte, brach ihm plötzlich der Fels aus, an welchem er sich festhielt. Er stürzte fünf bis zehn Meter in eine Felsrinne ab und blieb schwer verletzt liegen. Seine Kameraden leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab.

Mittels Taus wurde der Notarzt vom Notarzthubschrauber C10 an der Unfallstelle abgesetzt, wo der Verletzte medikamentös erstversorgt und transportfähig gemacht wurde. Schließlich wurde er am 30 Meter-Tau zum Zwischenlandeplatz beim Almsee geflogen. Nach der neuerlichen notärztlichen Versorgung wurde er ins Klinikums Wels geflogen. Die beiden nicht ortskundigen Tiroler wurden durch den Hubschrauber der Flugpolizei am Tau ins Tal geflogen.