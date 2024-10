Mann (21) verletzt: Motorsäge traf ihn im Gesicht

Am 12. Oktober führte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor gegen 08:00 Uhr Holzschlägerungsarbeiten in einer Waldparzelle auf circa 1.550 Meter Seehöhe in der Gemeinde Kötschach-Mauthen durch. Beim Fällen einer Fichte schnellte die laufende Motorsäge plötzlich zurück und traf den Mann im Bereich des Gesichtes. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen.