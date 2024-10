Nasser Klettersteig: Mann stürzt ab, verletzt sich am Sprunggelenk

Mit zwei Freunden stieg ein 36-jähriger Tscheche heute, am 12. Oktober, vom Parkplatz P4 im Gemeindegebiet von Hallstatt, in Gmunden, Oberösterreich, zur „Hirschaualm“ auf, um über den Seewand Klettersteig (Schwierigkeit D/E) zu klettern. Die Bedingungen in der Wand waren an diesem Tag sehr rutschig und nass, wodurch eine Durchsteigung des langen und sehr schwierigen Klettersteigs extrem anspruchsvoll wird. Im Bereich knapp oberhalb des „Fledermausbiwak“ in Richtung Igel rutschte der Mann gegen 13.15 Uhr aus, konnte sich mit den Händen nicht am Stahlseil halten und stürzte einige Meter talwärts bis zur nächsten Zwischensicherung.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei verletzte er sich am rechten Sprunggelenk. Selbständig waren ein Weiterklettern sowie der Abstieg unmöglich, weshalb der Verletzte einen Notruf absetzte. Durch den Notarzthubschrauber „Martin 1“ wurde der Tscheche schließlich mit dem variablen Tau aus dem Klettersteig aufgenommen, kurz am zuvor durch Bergrettung und Alpinpolizei eingerichteten Zwischenlandeplatz abgesetzt, dort erstversorgt und ins Salzkammergut-Klinikum nach Bad Ischl geflogen.