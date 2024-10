ParfÃ¼m-Dieb in Spittal erwischt: Darum hat er gestohlen

Symbolfoto

Drei Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren stahlen in einer Drogerie in Spittal an der Drau mehrere hochpreisige Parfüms.