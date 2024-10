Gastpatienten-Debatte: Doskozil erwägt Grundversorgungs-Kündigung

Etwa 20 Prozent der Patienten in Wiener Krankenhäuser besitzen den so genannten „Gastpatienten“ Status, da sie aus anderen Bundesländern stammen, also nicht in Wien leben. Vor allem Patienten, die aus Niederösterreich oder dem Burgenland kommen, pendeln oft in die Wiener Spitäler, um sich dort Operationen zu unterziehen. Genau aus diesem Grund wurde im Jahr 2022 eine Obergrenze für Gastpatienten eingeführt, um die Wartezeiten in den Krankenhäusern für Wiener zu verkürzen. Die Obergrenze bezieht sich jedoch nur auf geplante Eingriffe, nicht auf Notfälle.

Kündigung der Grundversorgungsvereinbarung

Genau diese Regelung steht seit Einführungsdatum immer wieder im Fokus von Diskussionen und wird von vielen als rechtswidrig angesehen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisiert genau diese Vorschrift am vergangenen Freitag, den 11. Oktober, am Parteitag der SPÖ Burgenland. Sollten burgenländische Gastpatienten tatsächlich von Wiener Spitälern abgewiesen werden, gedenke er, die Grundversorgungsvereinbarung zu kündigen, so berichtet der „ORF“. Die Grundversorgung handelt mit den Zahlungen an Asylwerbende, die nach Quoten auf alle Bundesländer aufgeteilt sein sollen. Doch Doskozil gibt an, dass Wien die Quote überfülle und das Burgenland, obwohl es darunter liege, einen Ausgleichsbeitrag an die österreichische Hauptstadt zahle.

Obergrenze für Gastpatienten bleibt

In Wien fühle man sich jedoch im Recht, denn die Zahlen zeigen, dass die Anzahl an Gastpatienten nach 2022 weiterhin gesunken sind. Jedoch stieg der Anteil der Gastpatienten in den Ordensspitälern gleichzeitig an, weshalb es ab diesem Jahr auch dort eine Obergrenze gibt. Um weiterhin die Förderungszusage der Stadt Wien zu garantieren, können Ordensspitäler maximal 17 Prozent Gastpatienten aufnehmen. Erst gestern habe Doskozils Parteikollege, Peter Hacker, Wiens Gesundheitsstadtrat, bei einem Interview der „Presse“ gegenüber erwähnt, dass die Obergrenze für Gastpatienten bleibe. Er habe im Anschluss darauf den beiden Bundesländern Niederösterreich und Burgenland zur Kooperation aufgefordert, um die Versorgung ihrer Bewohner zu verbessern.

Bundesländer sind zur Versorgung verpflichtet

Ein Vorschlag, wie man die Versorgung verbessern könne, war die Unterstützung von einzelnen Spezialfächern oder eigene Finanzierungsübereinkommen. Dabei sollen ebenfalls die Behandlungskosten von Wiener Gastpatienten in anderen Bundesländern berücksichtigt werden. Der Stadtrat betonte die bereits existierende Vereinbarung zur Finanzierung des Gesundheitswesens, was aus der Sozialversicherung und dem Finanzausgleich sowie aus dem Landesbudget käme. Dies bedeute eine Verpflichtung der Bundesländer zur Versorgung der Bevölkerung.

Ein Vertrag zwischen Bundesländern

Die Versorgungen müssen jedoch nicht unbedingt vom eigenen Bundesland erbracht werden. Sollte dies nicht möglich sein, könnte ein Vertrag zwischen den Bundesländern abgeschlossen werden, um dort für die Leistungen der Wohnbevölkerung zu sorgen, erklärte Hacker. Einen Automatismus, der für die unbegrenzte Aufnahme von Gastpatienten sorge, gebe es nicht.