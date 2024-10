44-Jähriger tot: Motorradlenker verstarb nach Frontal-Crash mit Auto

Für einen 44-jährigen Motorradfahrer aus Graz-Umgebung kam nach einem Frontalcrash jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 18:59 / ©Montage: Canva

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der L397 (Thalerhofstraße) aus Richtung Unterpremstätten in Richtung Freizeitzentrum. Plötzlich geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Weiz.

44-jähriger Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 44-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Lenkerin und vier in ihrem Fahrzeug mitgefahrene Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wurden mit leichten Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 19:19 Uhr aktualisiert