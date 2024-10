140 km/h: Sportwagenfahrer als Tempo-Sünder entlarvt

Doppelt so schnell

Entlang der B137 im Stadtgebiet von Wels, in Oberösterreich, führten Polizisten am Nachmittag des 12. Oktober Lasermessungen durch. Gegen 16.10 Uhr geriet ein Sportwagen ins Visier der Beamten, der in nördliche Richtung fuhr. Nach Abzug der Messtoleranz wird dem 33-jährigen Lenker aus Wien die Geschwindigkeit von 140 km/h bei erlaubten 70 km/h zum Vorwurf gemacht. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und er wird angezeigt.