Hangrutschung bei Kraftwerk: Felsbrocken durchschlug Schutzzäune

Am heutigen Samstagvormittag, den 12. Oktober, rutschte ein Hang oberhalb eines Kraftwerks in Böckstein, in Salzburg, ab. Einige Felsbrocken durchschlugen zwar die angebrachten Schutzzäune und Steinschlagnetze, wurden jedoch soweit abgebremst, dass die Kraftwerksbauten unbeschädigt blieben. Die Besatzung des Polizeihubschraubers brachte den Landesgeologen zur Abbruchkante. Dessen Untersuchung ergab, dass bereits weite Teile des losen Materials abgerutscht waren und derzeit keine akute Gefährdung für weitere Rutschungen besteht. Über die Erweiterung der bestehenden Sicherungsmaßnahmen wird in den nächsten Tagen beraten.