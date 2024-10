Einbruchserie: Täter brach mehrere Autos auf, klaute Bargeld

Veröffentlicht am 12. Oktober 2024, 19:53 / ©Fotolia.com

In der Nacht zum heutigen Samstag, den 12. Oktober, brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Autos auf einem Parkplatz im Gemeindegebiet von Schwarzach, Pongau, in Salzburg, auf. Aus den Fahrgasträumen konnte der Täter geringe Mengen an Bargeld erbeuten. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.