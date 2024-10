Zwei neue Kindergarten-Projekte in der Steiermark feierten Eröffnung

Eröffnung des erweiterten Kindergartens in Kirchberg an der Raab.

Eröffnung des erweiterten Kindergartens in Kirchberg an der Raab.

In St. Johann im Saggautal wurden mit Unterstützung durch das Land Steiermark und den Bund 3,3 Millionen Euro in einen Neubau investiert. Das „Haus für Kinder” liegt dort auf einem Grundstück ganz in der Nähe des alten Kindergartenstandortes. Ebenfalls mit Unterstützung durch das Land Steiermark und den Bund wurden in Kirchberg an der Raab 2,2 Millionen Euro am bestehenden Kindergartenstandort (Zubau, Adaptierungen) investiert.

Haus für alle Kinder

Das „Haus für alle Kinder” ist ein offenes Haus und es treffen Kinder vom heilpädagogischen Kindergarten, vom allgemeinen Kindergarten und von der Kinderkrippe aufeinander. Mit dem Start des neuen Kindergartenjahres hat der neue Kindergarten im Herzen von St. Johann im Saggautal nach 17 Monaten Bauzeit seine Türen für insgesamt 67 Kinder geöffnet.

Kinderberteuung in Kirchberg an der Raab

Der Kindergarten Kirchberg an der Raab wurde im September 2014 in unmittelbarer Nähe zum örtlichen Schulzentrum in Betrieb genommen. Aufgrund eines gestiegenen Betreuungsbedarfs wurden zusätzliche Gruppeneinheiten für den Kindergarten sowie die Kinderkrippe geschaffen. Im Zubau befinden sich künftig drei neue Gruppenräume inklusive Nebenräumen sowie eine Erweiterung der Küche und des Speiseraums. Damit finden im künftig neungruppig geführten Kindergartenzentrum rund 170 Kinder einen Betreuungsplatz.

