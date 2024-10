Täter bricht in Fast-Food Lokal ein: Mehrere tausend Euro gestohlen

Symbolfoto

Symbolfoto In der vergangenen Nacht gab es einen Einbruck in ein Fast-Food-Lokal in Feldkirchen. Der Täter wurde von der Überwachungskamera aufgenommen. Feldkirchen/Kärnten Einbruchsdiebstahl

