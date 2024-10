Von Gräbern und Geheimnissen: Kriminacht in der Bestattung Himmelblau

Krimifans aufgepasst: Am 29. Oktober ist es wieder so weit. Krimi-Autorin Mina Albich präsentiert bei der Kriminach ihr neustes Werk „Tod am Nussdorfer Wehr“. Die Bestattung Himmelblau wird an jenem Abend zum Tatort für Kriminalliteratur. Seit bereits 20 Jahren begeistert die Wiener Kriminacht Krimi-Fans mit spannenden Geschichten rund um Mord, Verbrechen und unheimlichen Geschichten. Um 18.30 wird das Bestattungsunternehmen an jenem Tag seine Pforten öffnen und deutschsprachige Kriminalliteratur anbieten.

„Tod am Nussdorfer Wehr“

Im Anschluss der Lesung von Mina Albich steht für alle Besucher eine Buchsignierung bei Getränken und Brötchen auf dem Terminkalender. Zuvor verfasste Krimis der Autorin können ebenfalls an jenem Tag in der Bestattung Himmelblau erworben werden. Zusätzlich dazu können sich alle Kriminacht-Teilnehmer auf eine Verlosung freuen, bei der drei Bücher von Albich verlost werden.