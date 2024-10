„So denkt die Jugend“: Einblicke in Gedankenwelt der Gen Z

Am 21. Oktober findet im Bambergsaal ein Vortrag statt. Die Expertin gibt Einblicke in die Gedankenwelt der Generation Z.

Am 21. Oktober findet im Bambergsaal ein Vortrag statt. Die Expertin gibt Einblicke in die Gedankenwelt der Generation Z.

Das „Villacher Wirtschaftsgespräch 2024“ widmet sich dem Erfolgsfaktor Generatio-

nenverständnis – und legt dabei den Schwerpunkt auf den Nachwuchs. „So denkt und tickt die Jugend“ nennt sich der Vortrag im Bambergsaal (21. Oktober, 18.30 Uhr), für den eine ausgewiesene Expertin gewonnen werden konnte: Sabine Sawczynski lehrt als Unternehmensberaterin und Coach an Fachhochschulen und anderen Bildungsein-

richtungen.

Vortrag und Diskussion im Anschluss

In Villach wird sie Einblicke in die Denkweise der sogenannten Generation Z (Geburtsjahr ab Mitte der 1990er-Jahre) geben und Strategien für ein positives Verständnis zwischen den Generationen nennen. Im Anschluss bleibt genügend Zeit für eine rege Diskussion. „Die Zeiten ändern sich in einem Tempo, das früher unvorstellbar war. Dadurch entstehen rasch neue Denkweisen“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Nur, wenn wir verstehen, was anderen Generationen wichtig ist, können wir gemeinsam erfolgreich in die Zukunft gehen.“ Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Bernhard Plasounig ergänzt: „Die Jungen von heute sind die Gestalter der Wirtschaft von morgen. Daher ist generationenübergreifendes Verständnis unverzichtbar.“