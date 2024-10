Wanderer hörten Hilfeschreie: 17-Jähriger von Berg gerettet

Der 17-Jährige saß seit 9.30 Uhr Morgens am Berg fest.

Am heutigen Nachmittag, den 12. Okober, gegen 13 Uhr, wurden die Streifen der Stadtpolizei und der Polizeiinspektion Dornbirn informiert, dass ein Bergerettungseinsatz im Bereich der Karrenseilbahn ausgelöst worden sei. Im alpinen Gelände konnten Hilferufe wahrgenommen werden. Die Einsatzstelle wurde zwischen dem Bereich Bürgle und der Karren Bergstation vermutet. Auf dem Weg zum Karren, im Bereich des sogenannten „Stiches“ konnten die Beamten mehrere Wanderer antreffen, die von Hilferufen aus südwestlicher Richtung berichteten. Kurz drauf traf die Bergrettung Dornbirn mit zwei Fahrzeugen und einem Quad mit elf Einsatzkräften ein und begann mit der Suche im abschüssigem bezehungsweise alpinen Gelände.

Der 17-Jährige konnte unverletzt geborgen werden

Der Polizeihubschrauber „Libelle“ musste aufgrund des herrschenden Nebels Flug und Einsatz abbrechen. Auch eine Handyortung schlug fehl. Der Hilferufende konnte im weiteren Verlauf durch die Bergrettung lokalisiert und im abschüssigem Gelände auf Höhe des Feldbandes der Felsformation unterhalb der Karrenbergstation aufgefunden und gesichert werden. Es handelte sich um einen 17-jährigen, in Dornbirn wohnhaften Burschen, der gegen 9.30 Uhr im Bereich des „Stiches“ den gesicherten Wanderweg verlassen hatte und irrtümlich über den „Eiszapfenweg“ in eine Sackgasse geriet und dort orientierungslos umher irrte. Als der junge Mann weder vor noch zurück kam und abzustürzen drohte, setzte er einen Notruf ab. Der durch die Bergrettung unverletzt geborgene 17-jährige wurde ins Tal begleitet und in die Obhut seiner Familie übergeben werden.